Diyarbakır'da yeni kemikler bulundu

T24

Diyarbakır'da tarihi İçkale'deki restorasyon çalışmaları sırasında insan kemiklerine rastlanan bölgede bugün de kazı yapıldı.Cumhuriyet Savcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamındaki kazılarda 2 günde toplam 9 kişiye ait kemik parçaları bulundu.Bulunan kemikler, DNA testi için adli tıp kurumuna gönderildi. Kazılara yarın da devam edilecek.Diyarbakır tarihi İçkale'deki arkeoloik kazılar sırasında insan kemiklerine rastlanması üzerine, Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında başlatılan kazılar, ikinci gününde de genişletilerek devam etti.Etrafı güvenlik şeridiyle çevrilen kazı alanında, işçilerin cep telefonları görüntü almaları ihtilamine karşı toplandı. Bölgenin sit alanı olması nedeniyle kazılarda iş makinesi kullanılmadı.Bir dönem ‘ceza ve tevkifevi’ olarak kullanılan İçkale'de, kazma küreklerle yapılan kazının öğleden sonraki bölümünde yeni kemik parçalarına ulaşıldı. Kazılarda, 2 günde toplam 9 insana ait olduğu belirlenen kemik parçaları bulundu. Numaralandırılan kemikler adli tıp kurumuna gönderildi.Öte yandan İnsan Hakları Derneğine başvuran 4 aile, bölgede yakınlarının kaybolduğunu iddia ederek DNA testi yapılmasını istedi. Kazılara cuma günü de devam edilecek.