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Spor

DİYARBAKIR'DA YARIŞLAR YARIN BAŞLAYACAK DİYARBAKIR (A.A)

01 Eylül 2010 18:52

-DİYARBAKIR'DA YARIŞLAR YARIN BAŞLAYACAK DİYARBAKIR (A.A) - 01.09.2010 - Diyarbakır Hipodromu'nda yarış sezonu yarın başlıyor. Türkiye Jokey Kulübü'nden yapılan açıklamada, Diyarbakır Hipodromu'nda 10 yarış günü olacağı ve yarınki açılış gününde Diyarbakır Valiliği koşusu, 4 Kasım Perşembe günü de Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı koşusunun düzenleneceği bildirildi.  Açıklamada ayrıca, Türkiye Jokey Kulübü tarafından düzenlenen ''At, At Sevgisi ve At Yarışı'' konulu resim yarışmasının 6. sergisinin Diyarbakır Dağkapı Burcu Sanat Galerisi'nde açılacağı belirtildi.  Sergi, 17 Eylül Cuma gününe kadar açık kalacak.

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