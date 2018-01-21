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Diyarbakır'da yarım saat içinde 12 savaş uçağı kalktı

Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'ye yönelik dün başlattığı, 'Zeytin Dalı Harekatı' devam ederken, operasyona sağlanan hava desteğinin önemli merkezlerinden Diyarbakır'daki 8'inci Ana Jes Üssü'nden bugün yarım saat içerisinde 1

21 Ocak 2018 16:22

Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'ye yönelik dün başlattığı, \'Zeytin Dalı Harekatı\' devam ederken, operasyona sağlanan hava desteğinin önemli merkezlerinden Diyarbakır\'daki 8\'inci Ana Jes Üssü\'nden bugün yarım saat içerisinde 12 adet F-16 savaş uçağı kalkış yaptı. Türkiye\'nin Doğu hava sahasını korumak ile görevli 8\'inci Ana Jet Üssü\'ndeki hareketlilik saat 12.21\'de başladı ve yarım saat devam ederken, savaş uçakları 2\'şer olarak peş peşe havalandı.

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