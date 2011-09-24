-Diyarbakır'da yaralanan polis şehit oldu DİYARBAKIR (A.A) - 24.09.2011 - Diyarbakır'ın Sur ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarının açtığı ateş sonucu ağır yaralanan polis memuru Erman Tosun, şehit oldu. Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 22 Eylül'de Sur ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca açılan ateş sonucu ağır yaralanan ve Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören polis memuru Tosun'un şehit olduğunu söyledi. Hastanede tedavisi süren Tosun için dün ümitlendiklerini ifade eden Toprak, ''Dün durumunda biraz düzelme olmuştu. Ancak bugün polis memurumuz şehit oldu. Cenaze töreni için hazırlık yapılıyor. Şehidimizin cenazesi yapılacak törenin ardından memleketi olan Hatay'a gönderilecek'' dedi. Polis memuru Tosun'un evli olduğu öğrenildi. -Daha önce de yaralanmıştı- Şehit polis memuru Tosun, teröristler tarafından Diyarbakır Sanayi Sitesinde 26 Temmuz 2011 günü İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Timler Amirliğine atılan bomba sonucu 4 arkadaşı ile birlikte yaralanmış ve bir süre tedavi görmüştü.