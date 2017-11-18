Diyarbakır'da yankesici ve kapkaççılara 'Şafak operasyonu'

Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR/DİYARBAKR, (DHA)- DİYARBAKIR merkez 4 ilçesinde yankesici ve kapkaççılara yönelik şafak operasyonunda, 16 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Bu adreslerdeki şüphelilerden bazıları gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro ekipleri yankesici ve kapkaççılara karşı şafak operasyonu gerçekleştirdi. Merkezdeki Kayapınar, Yenişehir, Sur ve Bağlar ilçelerinde, değişik tarihlerde kapkaç ve yankesicilik olaylarına karıştıkları belirlenen kişilerin evine baskın yapıldı. Eş zamanlı 16 ayrı adrese düzenlenen operasyona Asayiş, Terör, Narkotik şubesine bağlı 150 polis katıldı. Belirlenen adreslere giden polisler evlerde arama yaparken, aranan bazı şüpheliler gözaltına aldı. Kentte polisin operasyonları devam ediyor.

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