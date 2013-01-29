Diyarbakır'da Yangın:1 çocuk öldü, 15 kişi zehirlendi

Sento Caddesi üzerinde bulunan Dündar Apartmanı’nın 6’ncı katında bugün saat 03.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

8 katlı binanın 6’ncı katında bulunan İpek ailesinin evinde çıkan yangın paniğe yol açtı. Yangın ihbarı üzerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye giden itfaiye ekipleri çevredekilerin yardımıyla yangına müdahale etti.

Yangının paniğiyle balkona çıkan binada bulunanlar gönderilen merdivenli araçla kurtarılarak hastanelere sevk edildi. Bu sırada itfaiye erleri bazı kişilerle birlikte binaya girerek mahsur kalanları kurtarmaya çalıştı. Yangın çıkan evde İpek ailesine mensup 15 kişinin oturduğu ifade edilirken, çoğunluğu çocuklardan oluşan 15 kişi dumandan zehirlendi. Bölgeye sevk edilen ambulanslarda Çocuk Hastanesi’ne sevk edilen ve bir çocuk öldü.

Yangının çıkma nedeni ile ilgili incelemenin devam ettiği öğrenildi. İtfaiye yetkilileri, aralarında sabotaj iddialarının da bulunduğu bazı ihtimallerin değerlendirildiğini söyledi. Yapılan inceleme sonucunda yangının çıkma sebebinin kesinleşeceği kaydedilirken apartmanın içi harabeye döndü. Yangının çıktığı binanın 6’ncı katındaki evin kapısı ise polisler tarafından kelepçelenerek mühürlendi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Aynı bölgede bulunan Özgür Peker, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarına geç geldiklerini öne sürerken "Geldiklerinde içeri girmeye korkuyorlardı. Ellerinden gaz maskelerini alarak içeriye girdik ve çocukları çıkarmaya çalıştık. Evin içinde çok sayıda kişi vardı" dedi.