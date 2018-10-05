Diyarbakır'da yanan kedi, görme yetisini kaybetti 

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'da, yüzü ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan kedi, tedaviye alındı. Görme yetisinin kaybettiği belirtilen kedinin nasıl yaralandığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik semtinde yaşayan öğretmen Aydın Yıldız, dün akşam mahalledeki parkta kedilere mama verirken, içlerinden birisinin yüzü ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanık yaraları olduğunu gördü. Yıldız\'ın yakalamaya çalıştığı kedi, kaçtı. Mahalle sakinlerinin de yardımıyla Yıldız, kediyi yakaladı. Yıldız, evine götürdüğü, ayağında ip izi olduğunu öne sürdüğü kediyi eve götürüp, süt ve mama verdi.

Aydın Yıldız, sabah olunca Büyükşehir Belediyesi\'ne haber verdi. Görevliler gelerek kediyi aldı, barınağa götürüldü. Kedinin yapılan kontrollerinde gözlerinin görme yetisini kaybettiği belirlendi.

Kedinin işkence görmüş olabileceğini belirten Aydın Yıldız, \"Barınağın gece kapalı olduğunu öğrenince kediyi eve götürüp süt ve mama verdim. Sabaha kadar acıdan kıvrandı. Kedinin ayağında ip izi vardı, işkence görmüş olabilir\" dedi.

Tedavisi süren kedinin nasıl yaralandığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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