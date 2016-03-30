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Diyarbakır'da vincin çarptığı okul duvarı yıkıldı; 2 çocuk hayatını kaybetti

1 çocuğun da yaralandığı olayda polis, vatandaşları güçlükle sakinleştirdi

30 Mart 2016 23:02

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde Turgut Özal İlkokulu'na örülen güvenlik duvarlarını taşıyan bir vincin çarparak devirdiği okul duvarının altında kalan 2 çocuk hayatını kaybetti, 1 çocuk da ağır yaralandı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, okulun çevresine örülecek beton güvenlik duvarını taşıyan bir vinç, okulu çevreleyen duvara çarparak yıktı. Olay sırasında bölgede oyun oynayan 3 çocuk yıkılan duvarın altında kalarak ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşlar tarafından duvarın altından çıkarılan çocuklar olay yerine çağırılan ambulanslarla Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste müdahalesi yapılan çocuklardan 2'si kurtarılamayarak hayatını kaybetti, ağır yaralı diğer çocuk ise tedavi altına alındı.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Olay yerini güvenlik şeridiyle kapatan polis, detaylı inceleme yaptı. Bölgede toplanan öfkeli vatandaşlar, duvarı çarparak yıkan vince taşlarla saldırıp, camlarını kırdı. Polis, vatandaşları güçlükle sakinleştirebildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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