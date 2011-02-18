Diyarbakır'da vatandaş: Yeter artık! Biz de TC vatandaşıyız



T24- Abdullah Öcalan'ın 15 Şubat'ta yakalanışından 12 sene sonra yapılan gösterinin ardından gerginlik devam ediyor. Diyarbakır'da polisin orantısız gücünü protesto etmek için toplanan grup polisle çatışırken bir vatandaş cebindeki nüfus cüzdanını çıkarıp "Yeter artık biz de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Yeter artık Allahım kurtar bizi" diyerek bağırdı.













Diyarbakır’da, BDP İl Başkanlığı tarafından, Abdullah Öcalan’ın yakalanıp Türkiye’ye getirilişinin yıldönümü nedeniyle dün yapılan gösterilerde polisin orantısız güç kullandığı iddiasıyla protesto yürüyüşü düzenlendi. Polise taş, havai fişek ve molotof kokteyli atan yaklaşık 1500 kişi, gözyaşartıcı gazla dağıtıldı. Atılan molotofun isabet ettiği bir polis aracı da alev aldı.

BDP il binası önünde toplanan yaklaşık 1500 kişi, ellerinde Abdullah Öcalan’ın ve kendisini yakalan lise öğrencisi Mustafa Malçok’un fotoğraflarını taşıyarak, sloganlar eşliğinde 1 kilometre uzaklıktaki Koşuyolu Semti’ne yürüdü.







Burada göstericiler arasında bulunan yüzleri kapalı kişiler, ara sokaklara dağılarak, barikatlar kurup ateşler yaktı. Ellerindeki molotof kokteyllerini yollara atan göstericileri polis gözyaşartıcı gaz ve tazyikli su ile madahele etti. Göstericiler, müdahalede bulunan polise havai fişek, taş, molotof kokteylleri attı.

Atılan bir molotofun isabet ettiği polis aracı alev aldı. Alev alan araç bölgeden hızla uzaklaştıktan sonra alevler söndürüldü.

Molotof atılan polis aracı alev aldı









Ara sokaklarda süren olaylar sırasında polis, çektiği fotoğraflardan taşlı ve molotoflu saldırıda bulunduğunu belirlediği göstericileri gözaltına almak istedi. Bu sırada çevrede bulunanlar, polise müdahale ederek gözaltıları engellemeye çalıştı. Kısa süreli yaşanan arbedenin ardından 2 kişiyi gözaltına alırken, diğerleri ara sokaklara kaçtı.

Vatandaş tepkisi

Olayların sürdüğü sırada bir vatandaş yaşananlara tepki gösterdi. Cebindeki nüfus cüzdanını çıkaran vatandaş, "Yeter artık biz de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Yeter artık Allahım kurtar bizi" diye bağırdı.