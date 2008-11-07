Diyarbakır'da Vali-Belediye Başkanı atışması

Diyarbakır'da, Ortadoğu İnşaat ve Yapı Malzemeleri Furaı'nın açılışında Vali Hüseyin Avni Mutlu ile Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, konuşmalarında birbirlerine sataştı.



Diyarbakır Belediye Başkanı Osman Baydemir, konuşmasında, "Biraz önce halk toplantısından geliyorum. Elektrik ve su faturasını yatıramayan insanlarla görüştüm. İnsanların tamamı iş istiyor, istihdam alanı istiyor. Bugünlerde zor ve zahmetli bir süreçten geçiyoruz. Bunu hepimiz, bulunduğumuz pozisyon ne olursa olsun iliklerimize kadar yaşıyoruz. Bu coğrafya ve bu coğrafyanın insanları daha büyük pek çok zahmeti güçlüğü aştık. Aşmasını bildik" dedi.



Vali Hüseyin Avni Mutlu da, konuşmasında Baydemir'e şu yanıtı verdi: "Sizi istihdam projelerinde de görmek istiyoruz. Geçtiğimiz günlerde 255 kişinin çalıştığı bir çağrı merkezinin açılışı yapıldı. Başkanı bu açılışta görmek isterdik. Başkan istihdam projelerine önem veriyor. İstihdam ile ilgili açılacak projelerde bulunmasının çok önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. Sözün ötesine geçmemiz lazım. Bu bizim üzerimize düşen bir görevdir. İstihdam konusunda her yerde bulunulmalıdır. Hepimizin aynı gönül birlikteliğinde olmamız, bu kentin huzuru ve gelişmesi açısından son derece önemlidir. Diyarbakır çevre yolunun yapımı için hep beraber bir şeyler yapalım. Ben diyorum ki çevre yolunun yapımı için siz 18'nci maddeyi uygulayın, çevre yolunu 6 ayda tamamlayalım. Desteğinizi talep ediyorum."



Başkan Baydemir ise çevre yolunun yapım işinin belediyeye ait olmadığını belirterek, "Sayın valimiz bu işi belediyenini üzerine yıkmak istiyor. Çevre yolu kamulaştırmayla yapılsın. Sahiplerine ödenecek parayla fabrikalar yapılsın" dedi.