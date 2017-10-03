Diyarbakır'da uzman çavuşa silahlı saldırı

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'ın Silvan İlçesi\'nde görevli Uzman Çavuş Mehmet Kızıl, sabah saatlerinde otomobilinden indiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Saldırganlar kaçarken, hastaneye kaldırılan Uzman Çavuş tedavi altına alındı.

Silvan\'da bugün saat 09.45 sıralarında özel otomobiliyle Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi yakınlarına gelen Uzman Çavuş Mehmet Kızıl, araçtan indiği sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. İsabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Uzman Çavuş Kızıl, ambulansla Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Mehmet Kızıl, daha sonra Diyarbakır\'a sevk edildi.

Olayın meydana geldiği bölgede inceleme yapan polis, kaçan saldırgan ya da saldırgınların yakalanması için çalışma başlattı.