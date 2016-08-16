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Diyarbakır’da tüm etkinlikler yasaklandı

Yasak kararının ikinci bir emre kadar süreceği belirtildi

16 Ağustos 2016 19:23

Diyarbakır Valiliği, OHAL kararına dayanarak ikinci bir emre kadar kentte yapılacak her türlü eylem ve etkinliği yasaklandı.

Diyarbakır Valiliği aldığı karar ile kentte her türlü toplantı ve gösteri eylemlerinin yasaklandığı duyurdu.

Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada yasak kararının ikinci bir emre kadar süreceği belirtildi.

Açıklamada şunlar ifade edildi:

Milli Güvenlik, Kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi genel sağlığın ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunun 12. maddesine, 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu’nun 11-m maddesine istinaden İlimiz merkezinde 15.08.2016 tarihinden itibaren açık alanlarda stant açma, çadır kurma, basın açıklamaları yapma, oturma eylemi, miting, her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşleri ikinci bir emre kadar yasaklanmıştır.

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Diyarbakıreylem yasağı

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