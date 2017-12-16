Diyarbakır'da tuğla duvarı delen soyguncuları, çelik duvar engelledi

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'da geçen yıl 35 bin liralık soygun ve ardından 3 kez hırsızlık girişiminin olduğu GSM firmasına ait mağazada, yine hırsızlık girişimi oldu. Tuğlayla yapılan duvarda balyozla yaklaşık yarım metre genişliğinde delik açarak mağazaya girmek isteyen hırsızlar, bu kez karşılarına çıkan 1.5 metre genişliğindeki çelik duvarla karşılaşınca kaçtı. Hırsızlık girişimi güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay, merkez Yenişehir ilçesi Ekinciler Caddesi üzerinde bulunan bir GSM firmasına ait mağazada meydana geldi. Daha önce bir kez soyulan ve 3 kez de hırsızlık girişiminin yaşandığı mağazanın yönetimi, güvenlik önlemlerini artırdı. Geçen yıl yaklaşık 35 bin lira değerinde telefon ve elektronik cihazın çalındığı mağazaya giren soyguncularla, girişimde bulunan hırsızların iş yerinin arka duvarlarını kırarak içeri girdiği belirlendi. Bunun üzerine mağaza yetkilileri, tuğla duvarın arkasına çelik duvar monte ettirdi.

Mağazada alınan önlemlerle önceki günkü soygunun önlendiği ortaya çıktı. Saat 05.30 sıralarında mağazaya gelen 3 soyguncu, yanlarında getirdikleri balyozlarla mağazanın duvarını kırmaya başladı. Güvenlik kameralarına da yansıyan görüntülerde, hırsızlar ellerindeki fenerlerle çevreyi aydınlatırken, yaklaşık yarım metre genişliğinde delik açtı. Açtıkları delikten içeri giren hırsızların karşısına, önceden monte edilen çelik duvar çıktı. Yaklaşık yarım saat uğraşarak kırdıkları tuğla duvardan içeri girmeyi planlayan soyguncular, 1.5 metre genişliğindeki çelik duvarla karşılaşınca, yanlarındaki malzemeleri toplayarak olay yerinden ayrıldı.

Sabah saatlerinde mağazaya gelen çalışanlar, duvarın kırıldığını görünce durumu polise bildirdi, ayrıca güvenlik kamerası kayıtlarını izledi. Mağazaya gelen polis, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alırken, soyguncuların yakalanması için de çalışma başlattı.



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