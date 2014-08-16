Diyarbakır'da trafik kazası; 3 şehit

Diyarbakır - Mardin karayolunda meydana gelen trafik kazasında 3 polis memuru şehit oldu, 4 kişi de yaralandı. Şehit olan polislerin Kürt sanatçı Rojin'in Diyarbakır sınırları içindeki korumalığını üstlenmek için Mardin sınırına seyir halinde oldukları öğrenildi.

DHA’da yer alan habere göre, Diyarbakır'dan Mardin il sınırına gitmek olan Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü aracına Mardin istikametinden gelen bir otomobil kontrolünü kaybederek önce orta refüjdeki ağaçlara daha sonra polis aracını çarptı. Aşırı süratli olan otomobil çarpma sonucu motoru ayrılıp polisleri taşıyan otomobilin önüne düştü. Özel otomobilde yangın çıkan kazada koruma polisleri Ahmet Yıldırım, Ömer Mercimek ve Sıtkı Kara hayatını kaybetti.

Bu arada kazanın meydana geldiği yere yakın ikinci bir trafik kazası daha meydana geldi. Olay yerine sevk edilen çok sayıda ambulans yaralıları hastaneye kaldırdı. Olay yerinde hayatını kaybeden polis memurları ise hastane morguna kaldırıldı. Olay mahalline çok sayıda şehit polisin meslektaşları geldi.

Rojin'i koruyacaklardı

Koruma Şube Müdürlüğünde görevli üç polis memurunun Mardin Nusaybinli olan Kürt sanatçı Rojin'i korumakla görevlendirildikleri öğrenildi. Mardin polisi tarafından korunan Rojin'in Diyarbakır'a gelmesi nedeniyle polis memurların Diyarbakır-Mardin il sınırına gidip sanatçının korumalığını teslim alacakları ve bu yüzden seyir halinde olduğu belirtildi. Ancak polis memurları Rojin'in korumalığını üstlenmeden trafik kazasında şehit oldu. Rojin için yeni korumaların tahsis edildiği öğrenildi.