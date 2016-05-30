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Diyarbakır'da tören mangasının önünde poz veren Melih Altınok ve Kurtuluş Tayiz'e tepki

Tepki gösterenler arasında AKP Milletvekili Fatih Şahin'de vardı

30 Mayıs 2016 12:02

 

Melih Altınok ve Kurtuluş Tayiz'in uçağa binecekleri sırada Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ı selamlamak için bekleyen askerlerle pozları sosyal medyada tepki çekti. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın Diyarbakır'a yaptığı ziyarete katılan gazeteciler arasında yer alan Melih Altınok ve Kurtuluş Tayiz uçağa binecekleri sırada Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ı selamlamak için bekleyen askerlerle protokol yolunda çektirdikleri fotoğrafları sosyal medyada paylaştı. Pozların paylaşılmasının ardından bazı kullanıcılar fotoğraflara "askerle dalga mı geçiyorsunuz?" şeklinden tepki verdi.

 

 

Tepki gösterenlerden birisi de AKP Milletvekili ve MKYK Üyesi Fatih Şahin'di. Şahin, "Mehmetçiğimiz bu saygısızlığı hak etmiyor" dedi.

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