Diyarbakır'da teröristleri etkisiz hale getiren güvenlik güçlerine başarı belgesi 

Canan ALTINTAŞ/HANİ (Diyarbakır), (DHA) - DİYARBAKIR Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Hani ilçesinde polis memuru Nazım Tuncer\'in şehit olduğu saldırının ardından aralarında terör örgütü PKK\'nın sözde \'Amed eyalet komutanı\'nın da bulunduğu 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyona katılan asker ve polislere üstün başarı belgesi verdi.

Hani ilçesinde, 17 Aralık\'ta, takibe alınan teröristlerin bulunduğu otomobilden açılan ateşle polis memuru Nazım Tuncer, şehit olurken, 1 polis memuru da yaralandı. Polis memurunu şehit eden teröristleri etkisiz hale getiren polis ve askerlere, Diyarbakır Valisi Hasan Güzeloğlu tarafından üstün başarı belgesi verildi. Hani\'deki Necip Fazıl Kısakürek Salonu\'nda düzenlenen ödül törenine Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu ile çok sayıda davetli katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan törende, şehit polis memuru Nazım Tuncer için hazırlanan kısa film izlendi.

\'HAREKET KABİLİYETLERİ YOK EDİLDİ\'

Törende konuşma yapan Vali Güzeloğlu, Nazım Tuncer\'i şehit eden teröristlerin ölü ele geçirilmesinde polis ve askerlerin büyük başarıya imza atıklarını söyledi. Tuncer\'in görev süresinin bitmesine rağmen bu süreyi uzatarak, ilçedeki görevine devam ettiğini hatırlatan Güzeloğlu, şunları söyledi:

\"Yanındaki kahraman arkadaşı İbrahim ve diğer arkadaşımız aynı kararlılıkla gereken cevabı verdiler. Haber alır almaz kaçan hainlerin ölü ya da diri yakalanması için devletin bütün kararlılığıyla bütün kurumlarıyla hukukun içinde o andan itibaren dökülen şehit ve masum kanını yerde bırakmamak adına ant içen bir kadro ile göreve başladık. O andan itibaren Diyarbakır\'da görev yapan jandarması, emniyeti, istihbaratı kısaca devleti milleti ayakta bu hainleri net olarak ele geçirmek ve devletin gücü karşısındaki ihanet sonucunu çok açık bir kararlılıkla önce şehidimizin eşi kardeşimiz, evlatları ve tüm milletimize sergilemek için insanüstü bir çaba sergilediler. İlk 6 saat içerisinde o hainlerin kaçmasına, olay yerinden uzaklaşmasına, destek olan bütün failler ele geçirildi. Kullandıkları araçlar ele geçirildi. Hareket kabiliyetleri yok edildi. Devlet her alanda ve her noktada her santimetre karesinde güçlü muktedir ve etkin bir iradenin adıdır. 6 operasyon icra edildi. Adım adım her hareketleri ve bugün itibarıyla ölüp toprağa gömdükleri bedenleri bile hukukun ve adaletin karşısına çıkartıldı. Biz bugün bu iradenin temsilcileri ve kahramanları olan polisimizi ve jandarmamızı ve bunların gerisinde istihbarat, güvenlik ve bütün bir boyutta bize yardım eden alanda haini göstererek devletin düşmanını bize bildiren bütün vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Kararlılık budur, devlet ve millet buluşması budur, bu birliğimiz olduğu müddetçe hiçbir hainin emeline ulaşması ve bir sonuç elde etmesi mümkün olmayacaktır.\"

Konuşmanın ardından Vali Güzeloğlu, başarı gösteren jandarma ve emniyet personelini özverili çalışmaları dolayısıyla başarı belgesiyle ödüllendirdi.



