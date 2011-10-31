-Diyarbakır'da terör örgütüne ''uyuşturucu'' darbesi DİYARBAKIR (A.A) - 31.10.2011 - Diyarbakır'da, terör örgütüne ait olduğu tespit edilen 4 ton 20 kilogramı toz, 4 ton 130 kilogramı da kubar olmak üzere toplam 8 ton 150 kilo esrar ele geçirildiği bildirildi. Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak, terör örgütüne ait ele geçirilen 8 ton 150 kilogram esrarla ilgili İl Jandarma Alay Komutanı Mustafa Erdem ve İl Emniyet Müdürü Mustafa Sağlam ile Valilik'te basın toplantısı düzenledi. Hazro ilçesinin kuzeyi ile Lice ilçesinin güneyinde terör örgütü PKK ve uyuşturucu kaçakçılığına yönelik operasyon düzenlendiğini ifade eden Toprak, terörle mücadele faaliyetleri ve teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik güvenlik birimlerinin var gücüyle çalıştıklarını söyledi. Vali Toprak, güvenlik birimlerinin teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla çalışmalarını yoğunlaştırdığına işaret ederek, 28-29 Ekim 2011 tarihleri arasında emniyet, jandarma ve jandarma komando özel birliklerinin katılımı, iç güvenlik yetkisi verilen 7. Kolordu Komutanlığı'na ait piyade birliklerinin ve onların desteklediği hava destek unsurlarının kullanılması çerçevesinde, terör örgütüne yönelik bir operasyon gerçekleştirildiğini bildirdi. Operasyonda tüm güvenlik birimlerinin başarılı bir şekilde uyum içerisinde kullanıldığını ve bunun da sonuçlarının alındığına dikkati çeken Toprak, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Hazro ilçemizin kuzeyi ile Lice ilçemizin güneyine kalan ara bölümde, özellikle terörist unsurların barınabileceği, sığınak oluşturabileceği veya oradaki köylü vatandaşlarımızı ciddi bir sindirmeye, para vermeye zorlamaya, onların genel güvenliğini kastetmeye yönelik olarak oluşturdukları, o olumsuzları ortadan kaldırmak için operasyonu gerçekleştirdik. Son dönemlerde bazı öğretmenlerin de kaçırılması gündeme gelmişti. Özellikle bu yöreyi de kapsıyor bu operasyon... Bu çerçevede başarılı bir operasyon oldu. Terörizm faaliyetlerinde güvenlik birimlerimizin her birinin bir koordinasyon ve işbirliği içerisinde etkin bir biçimde kullanılması esastır. Bu operasyonu Lice ilçesine Balan, Ortaç ve Yalaca köylerini de kapsayacak bir bölgede gerçekleştirdik. Birliklerimiz sağ salim herhangi bir problem olmadan geri döndüler. Tüm güvenlik birilerimize teşekkür ediyorum.'' -8 ton uyuşturucu Toprak, terörizm faaliyetlerini ortadan kaldırmanın esas amaç olmakla birlikte, terörizm faaliyetlerini destekleyen, ayakta tutan bir takım maddi katkılar olduğunu ve bu maddi katkıların altyapısındaki en önemli kaynaklardan birinin de ''uyuşturucu üretimi ve sevk edilmesi'' olduğunu vurguladı. Mustafa Toprak, jandarmaya bağlı narkotik timleri ve özel yetiştirilmiş köpekler ile uzman ekipleri de devreye sokarak bir taraftan terörle mücadele çalışmaları devam ederken, bir taraftan da jandarmanın tüm ekipleriyle operasyonun genişletildiğini söyledi. İstihbaratların değerlendirilmesiyle operasyonun yapıldığını ve terör örgütünün finansal kaynağı olan uyuşturucu maddelerini ele geçirmeye yönelik olarak ciddi bir operasyon olduğunu ifade eden Toprak, uyuşturucuların saklandığı ve gizlendiği 36 yerde ele geçirildiğini söyledi. Vali Toprak, uyuşturucunun bugüne kadar Diyarbakır'da ele geçirilen en yüksek miktar olduğunu vurgulayarak, operasyonda 4 ton 20 kilogramı toz, 4 ton 130 kilogramı da kubar olmak üzere toplam 8 ton 150 kilogram esrar ele geçirildiğini, faillerin yakalanmasına ilişkin çalışmaların sürdürdüğünü belirtti. Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak, şöyle dedi: ''Jandarma bölgesinde 2011 yılında bununla birlikte 13 bin 829 kilogram kubar ve 4 bin 986 kilogram toz esrar olmak üzere toplam 18 bin 815 kilogram esrar ele geçirildi. Ayrıca buna ilave olarak 1 milyon 142 bin 186 kök Hint keneviri ele geçirilerek, yerinde imha edilmiştir. Emniyet sorumluluk alanında da 2011 yılı içerisinde 8 bin 555 kilogram kubar ve 538 kilogram toz olmak üzere toplam 9 bin 93 kilogram esrar ele geçirilmiştir. Bu yöndeki çalışmalarımız bundan sonra da devam edecektir. PKK terör örgütünün bir taraftan silah, bir taraftan uyuşturucu kaçakçılığı yaparak ve özellikle uyuşturucunun uluslararası arenada tüm piyasasına sahip olarak elde ettiği paralarla, terörizm faaliyetlerini devam ettirmeye çalıştığı da bir gerçektir. Bunu çökertmek adına bir taraftan terörizm faaliyetleri, bir taraftan da uyuşturucu ve silah kaçakçılığını önlemeye yönelik her türlü faaliyeti kararlı bir şekilde yürütme noktasındayız. Bundan sonra da kaynak sağlayacak, mermi olarak, bomba olarak üzerimize dönecek konuları da bertaraf etmek için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz.'' Basın mensuplarının soruları üzerine Mustafa Toprak, şu bilgileri verdi: ''Özel eğitimli köpeklerin bu operasyonlarda kullanılması çok önemli. Arazi de mayın döşenmiş olabilir, bir takım bombalı düzenekler olabilir. Köpekler gidip kokusuna göre buluyorlar. Terör noktasında bir olay tesadüf etmedi. Zaman zaman Hazro, Hani, Lice ve Kocaköy bölgelerinde özellikle mermer ocağı işletenlere karşı bir takım tehditler ve şantajlar oldu. Ve onlardan bir takım paraları da maalesef alma noktasında girişimleri olabiliyor. Operasyonlarımız bir açıdan oradaki vatandaşımıza güven vermeyi sağlıyor. Bizim önemli amaçlarımızdan biri de terör örgütüne ait sığınakları ortadan kaldırmaktı. Sığınaklar arandı, ama fiilen bir sığınak bulunmadı. PKK terör örgütü bir taşeron örgüt olduğunu ortaya koymuştur. Yani aynı zamanda bir rant örgütüdür. Başta şekilde ayakta kalması mümkün değil. Bizim bu rant olaylarını ve taşeronluk faaliyetlerini ortadan kaldırmamız gerekir.'' Toprak, vatandaşların bir sorun gördüğünde durumu güvenlik birimlerine bildirmesi gerektiğini, bunun yapılması halinde çok üzücü olayların önlenebileceğini belirterek, terör örgütünün saldırı düzenlediğinde hiçbir ayırım yapmadığını, herkesin hayatına kastedebileceğini söyledi. Terör örgütünün anne karnındaki bebeğin hayatına dahi kastettiğini, Bingöl'deki saldırıda da bir anne ve sivil insanların yaşamını yitirdiğini hatırlatan Toprak, ''Terör örgütünün maalesef istismar ettiği insanları bile sorgusuz sualsiz katlettiğini hep birlikte ibretle, endişeyle izliyoruz. Bunları önlemek için canla başla çalışıyoruz'' dedi. -Piyasa değeri 28 milyon lira- Diyarbakır Emniyet Müdürü Mustafa Sağlam da, operasyonda ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 28 milyon lirayı bulduğunu söyledi. Terör örgütü tarafından uyuşturucunun üretilmesi, işlenmesi, uluslararası pazarlara sunulmasının önlenmesine yönelik çalışmaların yanı sıra mahalle satıcılarına yönelik olarak da polislerin çalışmalarının devam ettiğini belirten Sağlam, uyuşturucunun bir taraftan da insanların, çocukların geleceğine kastettiğini, geleceğini ortadan kaldırdığını dile getirdi. Sağlam, 2011 yılında okul önleri ve sokak satıcılarına yönelik yapılan planlı 82 operasyonda, 596 kilogram esrar ele geçirildiğini, olaylarla ilgili 36 kişinin tutuklandığını bildirdi. Özellikle terör örgütünün, önceki gün de Bingöl'de yaşandığı gibi bir intihar saldırıyla 3 kişinin öldüğünü, Batman'da, Siirt'te, Güroymak'ta sivil insanlara yönelik saldırıların olduğunu, terör örgütünün uyuşturucu ile de insanların hayatını kararttığını, insanları öldürdüğünü ve bunun da bilinmesi gerektiğini belirten Sağlam, Terör örgütü hem insanlığa karşı bir cinayet işliyor, hem de buradan elde ettiği paralarla da yine maalesef insanlarımızın canına kastediyor'' dedi.