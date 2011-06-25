-DİYARBAKIR'DA TERÖR ÖRGÜTÜ PKK OPERASYONU DİYARBAKIR (A.A) - 24.06.2011 - Diyarbakır'da molotofkokteylli, havai fişekli, taşlı ve el yapımı bombalı eylemlere katıldıkları belirlenen ve gözaltına alınan 9 kişiden 7'si tutuklandı. Diyarbakır Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Diyarbakır'da çeşitli tarihlerde terör örgütü PKK adına güvenlik kuvvetlerine, araçlarına, kamu kurum ve kuruluşlarına, banka şubelerine yönelik molotofkokteylli, havai fişekli, el yapımı bombalı ve taşlı saldırı eylemlerde bulundukları tespit edilen 9 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Söz konusu kişilerin evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda yasa dışı malzemeler ele geçirildiği bildirilen açıklamada, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi. Açıklamada, yapılan araştırmalarda zanlıların Bağlar, Sur ve Yenişehir ilçelerinde çeşitli tarihlerde 10 ayrı molotofkokteylli, havai fişekli, el yapısı bombalı ve taşlı saldırı eylemine katıldığı kaydedilerek şöyle denildi: ''9 şahıs, haklarında tanzim edilen evrak ile birlikte adli mercilere sevk edilmiş, 1 şahıs Cumhuriyet Savcılığından, 1 şahıs çıkarılmış olduğu mahkemeden tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalmış, diğer 7 şahıs ise mahkemece tutuklanmıştır. Şahıslar, cezaevine teslim edilmiştir. Yasa dışı terör örgütüne yönelik operasyonel çalışmalar aralıksız ve kararlı bir biçimde, vatandaşlarımız ve tüm devlet kurum ve kuruluşları ile işbirliği içerisinde sürdürülmektedir.''