Diyarbakır'da tefecilere şafak operasyonu : 6 gözaltı

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'da, işadamları, çiftçi ve esnafa yüksek faizle borç para vererek tefecilik yaptıkları, borçlarını ödemeyenlere baskı yaparak mallarına el koymaya çalıştıkları ileri sürülen 6 kişi, eş zamanlı operasyonla göz altına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi\'ne bağlı Mali Büro ekipleri, kentte tefecilik yolu ile çok sayıda vatandaşın mağdur edildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Polis, bazı kişilerin, aralarında işadamları, esnaf ve çiftçilerin de olduğu ihtiyaç sahiplerine borç para vererek, faiz yoluyla temin edildiği bilgisini aldı. Yüksek faizlerle verilen borçları ödeyemeyen kişilerin mallarına baskı, tehdit ve alıkoyma girişiminde bulunulduğunu tespit eden polis, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bu sabah 5 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 6 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 1 browning marka tabanca, bu tabancaya ait 2 şarjör ile toplamda 1783 fişek, toplam 525 bin lira para değerinde senet, hamiline yazılmış 108 bin lira değerinde çek, 28 ayrı kişiye ait fotokopi tapu senedi, kimlik fotokopileri, hesapların tutulduğu ajandalar, çek fotokopileri ve banka dekontları, vekaletnameler ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 kişinin Emniyet\'teki sorgusu sürerken, işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüphelilerin adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.