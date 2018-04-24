T24 LogoT24 Logo
Gündem

Diyarbakır'da tefecilere şafak operasyonu : 6 gözaltı

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da, işadamları, çiftçi ve esnafa yüksek faizle borç para vererek tefecilik yaptıkları, borçlarını ödemeyenlere baskı yaparak mallarına el koymaya çalıştıkları ileri sürülen 6 kişi, eş zamanlı operasyonla göz al

24 Nisan 2018 16:20

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'da, işadamları, çiftçi ve esnafa yüksek faizle borç para vererek tefecilik yaptıkları, borçlarını ödemeyenlere baskı yaparak mallarına el koymaya çalıştıkları ileri sürülen 6 kişi, eş zamanlı operasyonla göz altına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi\'ne bağlı Mali Büro ekipleri, kentte tefecilik yolu ile çok sayıda vatandaşın mağdur edildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Polis, bazı kişilerin, aralarında işadamları, esnaf ve çiftçilerin de olduğu ihtiyaç sahiplerine borç para vererek, faiz yoluyla temin edildiği bilgisini aldı. Yüksek faizlerle verilen borçları ödeyemeyen kişilerin mallarına baskı, tehdit ve alıkoyma girişiminde bulunulduğunu tespit eden polis, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bu sabah 5 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 6 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 1 browning marka tabanca, bu tabancaya ait 2 şarjör ile toplamda 1783 fişek, toplam 525 bin lira para değerinde senet, hamiline yazılmış 108 bin lira değerinde çek, 28 ayrı kişiye ait fotokopi tapu senedi, kimlik fotokopileri, hesapların tutulduğu ajandalar, çek fotokopileri ve banka dekontları, vekaletnameler ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 kişinin Emniyet\'teki sorgusu sürerken, işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüphelilerin adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Canan ALTINTAŞDİYARBAKIR DHA DİYARBAKIREmniyet Müdürlüğü KaçakçılıkOrganize Suçlarla MücadeleMali BüroPolisYüksekCumhuriyet BaşsavcılığıOperasyondaGözaltınaEmniyet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24