Diyarbakır'da tefeci operasyonu: 5 gözaltı

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'da, işadamları, çiftçi ve esnafa yüksek faizle borç para vererek tefecilik yaptıkları, borçlarını ödeyemeyenlerin mallarına baskı, tehdit ve alıkoyma yöntemiyle el koydukları belirtilen 5 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi\'ne bağlı Mali büro ekipleri, Bismil ilçesinde tefecilik yolu ile çok sayıda vatandaşın mağdur edildiği bilgisi üzerine araştırma başlattı. Bazı kişilerin vatandaşa borç para vererek, zorla senet imzalattığı, borçlarını ödemeyen kişilerin mallarına baskı, tehdit ve alıkoyma yöntemiyle el koydukları saptanan kişilere yönelik şafak operasyonu düzenlendi. 10 adrese düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı, ev ve işyerlerinde arama yapıldı. Aramalarda, başka kişilere ait kimlik fotokopileri, çok miktarda makbuz, satış sözleşmeleri, senetler, çekler, tapu senetleri, şahıslar arası sözleşmeler ile 2 av tüfeği ve bu silahlara ait şarjör ele geçirildi. Soruşturma kapsamında M.A. adlı kişinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

​Emniyete götürülen 5 şüphelinin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.