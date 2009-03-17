Diyarbakır'da 'Taş Atma Gol At' kampanyası

Diyarbakır'da, çocuklara 18 branşta spor eğitimi verilmesini öngören "Taş Atma Gol At Projesi" uygulamaya konuldu.



Geçen yıl Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı, GAP Eylem Planı kapsamında Diyarbakır'da geliştirilen 53 adet SODES (Sosyal Destek Projesi) içinde yer alan "Taş Atma Gol At Projesi", düzenlenen törenle başlatıldı.



Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker Vehbi Koç İlköğretim Okulu Spor Salonunda düzenlenen törende, GAP Projesi'nin bir entegre kalkınma projesi olduğunu, projenin amacının sadece Fırat ve Dicle nehirleri üzerinde barajlar inşa edip elektrik üretmek ya da bu sayede arazileri sulamak olmadığınısöyledi.



GAP'ın ekonomik, sosyal, kültürel ve spor kalkınma boyutunun bulunduğunu belirten Bakan Eker, şöyle dedi:



GAP Spor Okulları



"Bu projelerden bir tanesi, bu GAP Spor Okullarıdır. Bu projenin 1 milyon TL bütçesi vardır. Bu proje ile 7-18 yaş arasındaki gençlerimiz 18 ayrı branşta eğitilecek. Bu sayede bir istihdam da yaratılmış oluyor. 100 kişi bu projede çalışacak. Spor hem sağlıktır hem de sosyalleşmedir. Diyarbakır'da uygulamaya konulan SODES projeleriyle 500 kişi istihdam edilmiş oldu. Bu çok sevindiricidir. Diyarbakır'da spor altyapısının geliştirilmesi ve kurumsal hale gelmesi çok tesis yapacağız. Bu nedenle bu projeyi çok önemsiyorum."



Diyarbakır Valisi Hüseyin Avni Mutlu ise projeden ilk etapta 6 bini aşkın çocuğun faydalanacağını bildirerek, "Sosyal Destek Projesi sayesinde Diyarbakır'da çok sayıda faaliyet gerçekleştiriyoruz. Bugün beden eğitimi mezunu 100 arkadaşım istihdam edilmiş oldu" diye konuştu.



Vali Yardımcısı Yemen Bayrak ise projenin genel amacının gençlerin okul dışındaki zamanlarında fiziki ve kişilik gelişimlerine ve özgüven ile sosyalleşmelerine katkıda bulunmak olduğunu söyledi.



Projenin gençlerin sağlıklı yaşam sürmelerine ve zararlı oluşum ve alışkanlıklardan uzak tutulmalarına katkı sunacağını kaydeden Yemen, eğitimlerin toplam 44 merkezde gerçekleştirileceğini ifade etti.

