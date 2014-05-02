Diyarbakır'da 'tape' soruşturması

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde yapılan bazı soruşturmaların dinleme kayıtlarının izinsiz silindiği iddiaları üzerine soruşturma başlattı.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde, 2008 yılından beri bazı soruşturma dosyalarının dinleme ses kayıtlarının savcılık izni olmadan silindiği iddia edildi.

Doğan Haber Ajansı’ndan Felat Bozarslan’ın haberine göre, bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında şubenin yaptığı dinleme ve ses kayıtları araştırılırken, ilk olarak 20 soruşturma dosyasındaki kayıtların silindiği belirlendi.

Diyarbakır Adliyesi'nde bulunan Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu müfettişleri de konuyla ilgili inceleme başlattı.

Başsavcılık'tan açıklama

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, dinleme kayıtlarının izinsiz silinmesi iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Başsavcı Solmaz'ın yazılı açıklaması şöyle:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan bir soruşturma kapsamında; bir kısım ses, faks, sms, ses detayı, tape satır kayıtlarının soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısının bilgisi olmadan imha edilmiş olduğu iddiasıyla ilgili kolluk görevlileri hakkında soruşturma başlatıldığı ve soruşturmanın devam ettiği, safahatından ve sonucundan kamuoyuna bilgi verileceği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur."