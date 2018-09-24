Diyarbakır'da takas usulü alışveriş

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'da, kırtasiye işleten Mikail Adıgüzel (33) yeni açtığı iş yerinde \'takas usulü\' alışveriş başlattı. Adıgüzel, \"İmkanı olmayan ve kısıtlı olan insanlara yönelik yaptık. Eğitimle uğraşan herkese yardımcı olmak istiyoruz. Çiftçiyi, esnafı desteklemek ve eski usulü geri getirmek istiyoruz. Günde 3-4 kişi geliyor\" dedi.

Merkez Kayapınar ilçesinde kırtasiyeci Mikail Adıgüzel, yeni açtığı iş yerinde \'takas usulü\' alışveriş sistemi başlattı. Kampanya kapsamında, çiftçi ve köylüler getirdikleri yoğurt, yumurta, bulgur gibi ürünlerin karşılığında kırtasiyeden çocukları için malzeme alıyor. Okulların açılmasıyla birlikte kampanyayı başlattığını anlatan Adıgüzel, takasla alışveriş yapanların geçmişi hatırladığını belirtti. Mikail Adıgüzel, projesinin diğer esnafa da örnek olmasını istediğini söyledi.

DESTEK AMAÇLI

Ekonomik sıkıntıda olan vatandaşlara destek için takas usulü alışverişi başlattığını belirten Adıgüzel, şunları kaydetti:

\"Bunu yaptığım zaman biraz komik görüldü. \'Gerçekten böyle bir şey var mı, acaba yapılacak mı?\' diye telefon ve yorumlar gelmeye başladı. Bunu faaliyete sokarken insanlar ciddi ciddi yaptığımızı öğrendi. Tepkiler olumlu geldi. Yavaş yavaş yaptığımız takas usulünü ciddi anlamda iyi tutturacağımızı düşünüyoruz. Çoğunluklu köyden gelen çiftçilere yardım amaçlıdır. İmkanı olmayan ve kısıtlı olan insanlara yönelik yaptık. Eğitimle uğraşan herkese yardımcı olmak istiyoruz. Çiftçiyi, esnafı desteklemek ve eski usulü geri getirmek istiyoruz. Geçen hafta içerisinde çalışmamız başladı. Günde 3-4 kişi geliyor. İnsanlar duydukça kimisi meraktan kimisi de gerçekten yumurtasını, yoğurdunu veya buğdayını alıp geliyor. Köy ürünleri neler varsa geliyorlar. Ama bu yavaş yavaş olacak. Henüz bir hafta oldu. İnsanların yüzde 30 veya 40\'ı bunu duydu. Olumlu tepkiler alıyoruz, güzel bir çalışma\" diye konuştu.

\'İHTİYAÇLAR KARŞILIKLI GİDERİLECEK\'

Kırtasiyeden takas usulü alışveriş yapan Mehmet Demir ise uygulamanın yararlı olduğunu ve sistemin ekenomik durumu iyi olmayan herkese hitap ettiğini söyledi. Demir, \"Çevremizde durumu kötü olanlar bu şekilde alışveriş yapabilirler. Çok güzel ve uygun bir uygulama olmuş. Bu sayede ihtiyaçlar karşılıklı olarak giderilecek\" dedi.



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