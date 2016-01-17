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Diyarbakır'da Sur'a yürümek isteyen gruba polis müdahalesi

Kentin en önemli ve işlek noktalarından olan Ekinciler Caddesi üzerindeki olaylar sırasında esnafın bir bölümü kepenk kapattı

17 Ocak 2016 18:58

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde devam eden sokağa çıkma yasağı ve operasyonları protesto etmek için yapılmak istenen yürüyüşe polis izin vermedi. 

Radikal'de yer alan habere göre; Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır İl Başkanlığı öncülüğünde Yenişehir ilçesindeki Ofis semtinde bir araya gelen vatandaşlar, Sur ilçesinde 2 Aralık 2015 tarihinde bu yana devam eden sokağa çıkma yasağını protesto etmek için ilçeye yürümek istedi.

Merkez Yenişehir ilçesinde TOMA ve zırhlı araçlarla geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, yürüyüşe “yasal olmadığı” gerekçesiyle izin vermeyeceklerini bildirerek vatandaşların dağılmasını istedi.

Polis, yürüyüştekilere gaz bombası ve basınçlı suyla sert şekilde müdahale edince birkaç kişi polislere taşlarla karşılık verdi. Çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bazı kişilerin de gazdan etkilendiği görüldü.

Kentin en önemli ve işlek noktalarından olan Ekinciler Caddesi üzerindeki olaylar sırasında esnafın bir bölümü kepenk kapattı.

Bir süre devam eden olayların ardından gruplar ara sokaklara dağıldı. Vatandaşlarla polis arasındaki çatışmalar ara sokaklarda yer yer devam etti.

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