T24 LogoT24 Logo
Gündem

Diyarbakır'da şüpheli otomobil, fünyeyle patlatıldı

Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR- Silvan karayolunda park edilen şüpheli otomobil, güvenlik güçlerince fünye yerleştirilerek kontrollü şekilde patlatıldı

15 Kasım 2018 17:49

Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR- Silvan karayolunda park edilen şüpheli otomobil, güvenlik güçlerince fünye yerleştirilerek kontrollü şekilde patlatıldı.
Diyarbakır- Silvan karayolunun 6\'ncı kilometresinde, bugün öğleden sonra yol kenarına park edilen otomobili gören sürücüler, şüphelenip polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polisler, karayolunu ulaşıma kapatıp güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin çağırdığı bomba imha uzmanları, inceleme yaptıkları otomobili, fünye yerleştirip, kontrollü şekilde patlattı. Otomobildeki inceleme sürerken, yol yeniden ulaşıma açıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

AhmetDHA DİYARBAKIR SilvanDiyarbakır SilvanEkiplerinOtomobildekiFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24