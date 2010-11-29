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DİYARBAKIR'DA SOYGUNU BİR KİŞİ YAPTI DİYARBAKIR (A.A)

29 Kasım 2010 21:05

-DİYARBAKIR'DA SOYGUNU BİR KİŞİ YAPTI DİYARBAKIR (A.A) - 29.11.2010 - Diyarbakır Emniyet Müdürü Mustafa Sağlam, banka soygununu gerçekleştirenin tek kişi olduğunu ve ''canlı bomba süsü'' bulunduğunu söyledi. Bağlar ilçesinde soyulan bankada incelemelerde bulunan Sağlam, gazetecilerin sorularını yanıtlarken ''Alınan paranın miktarını daha belirlemediler, belirleyecekler. Olayı gerçekleştiren tek kişi, canlı bombalı olduğu süsü var. Onun doğrusunu, eğrisini daha sonra öğreneceğiz. Şu anda daha fazla bir şey söylemem doğru olmaz. Netleştirelim biz bunu alırız. Para miktarı çok fazla değil, cüzi bir miktardır'' dedi. Olay yeri inceleme ekipleri, banka şubesinde incelemelerde bulunurken görgü tanıklarının ifadeleri alındı. Ayrıca soyguncunun yakalanabilmesi için geniş çaplı operasyon başlatıldı.

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