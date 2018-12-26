Diyarbakır'da sonik patlama paniği

Diyarbakır'da alçaktan uçuş yapan savaş uçakları ses duvarını aşınca tüm kentte arka arkaya patlama sesleri duyuldu. Önceden duyuru yapılmadığı için patlama sesleri paniğe neden oldu.

Diyarbakır’da kentin merkez Yenişehir, Bağlar, Sur ve Kayapınar ilçelerinde bu sabah art arda patlama sesleri duyuldu. Çok sayıda kişi ‘155 Polis İmdat’ ve ‘110 Yangın İhbar’ hatlarını arayarak bilgi almaya çalıştı.

Polisin yaptığı araştırmada, kentte halen devam eden patlama seslerinin, Muharip Hava Kuvveti ve Hava Füze Savunma Komutanlığı’na bağlı 8’nci Ana Jet Üs Komutanlığı’nda yapılan tatbikata katılan jetlerin alçak uçuş sırasında ses duvarını aşması nedeniyle oluşan sonik patlamadan kaynaklandığı belirtildi.

Önceden duyuru yapılmadığı için patlama sesleri paniğe neden oldu.