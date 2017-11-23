Diyarbakır'da sokağa çıkma yasağı

Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır'ın Silvan ilçesi Çaldere Mahallesi ve Kaso mezrasında PKK’ya yönelik operasyon nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, “İlimiz Silvan ilçesi mülki sınırları içerisinde dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen BTÖ mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede BTÖ mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını ve uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenlenecektir.

Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince, belirtilen bölgelerde (Silvan ilçesine bağlı olan; Çaldere Mahallesi ve Kaso mezrasında ) 23 Kasım 2017 Perşembe günü saat 06.00’dan itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar bu bölgelerde sokağa çıkma yasaklanmıştır.” denildi.