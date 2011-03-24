Diyarbakır'da sivil itaatsizlik eylemine valilik yasağı

T24

Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) ve Demokratik Toplum Kongresi'nin (DTK) "sivil itaatsizlik" kararı çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi Konukevi önünde kurulan çadırlar, valilik kararıyla kaldırıldı. Valilik, Konukevi önünde eylem yapılmasını da yasakladı. Bianet'te yer alan habere göre, yasak kararının ardından polis eylemin yapılacağı konukevini çembere aldı. Kalabalık bir grup, polis barikatları önünde, yolda oturma eylemine başladı. Alana yalnızca BDP'li yöneticilerin girişine izin verildi.





Demirtaş ve Kışanak da oturma eyleminde



BDP Eşbaşkanları Selahattin Demirtaş ve Gültan Kışanak ile DTK Eş Başkanları Ahmet Türk ve Aysel Tuğluk, BDP Mardin Milletvekili Emine Ayna, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir ve ilçe belediye başkanları da Konukevi önünde oturma eylemi başlattı.





Demirtaş: Muhatabımız asker değil başbakan



Demirtaş, demokratik, siyasi bir eylem yürüttüklerini belirterek "Muhatabımız asker, polis değil siyasilerdir. Muhatabımız İçişleri Bakanı ve Başbakan'dır. Onlar gelip bizi dinlesin" dedi.

Demirtaş, Batman'da "Demokratik Çözüm Çadırı"na yönelik polis müdahalesini de kınadı.

Polis Konukevi çevresini ablukaya alırken Ofis ve Bağlar yönünde polis barikatları önünde toplanan Diyarbakırlılar, "Amed sizinle gurur duyuyor" sloganları ile BDP ve DTK başkanlarına destek verdi.







Batman'da çözüm çadırına polis baskını: 26 gözaltı



Polis, BDP'nin bir hafta önce Turgut Özal Bulvarı'nda kurduğu çadırları dün gece sökmüştü. 26 kişi gözaltına alınırken çadırda bulunan, bilgisayar, ses düzeni, masa, sandalye diğer malzemelere el konulmuştu. BDP Grup Başkan Vekilleri Bengi Yıldız ve Ayla Akat Ata operasyona tepki göstermişti.





