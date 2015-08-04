Diyarbakır'da Silvan Barajı'na roketatarlı saldırı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yapımı devam eden, bölgenin en büyük sulama barajı olma özelliğini taşıyan Silvan Barajı şantiyesine bir grup PKK'lı roketli saldırı düzenlendi.

Milliyet'te yer alan habere göre, Silvan ilçesi Bayrambaşı mevkiinde yapımı devam eden Silvan Barajı şantiyesine saat 20.30 sıralarında düzenlenen roketli saldırıda, şantiyenin yemekhanesi isabet aldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı öğrenilirken, saldırıya güvenlik kuvvetlerinin anında karşılık vermesiyle yaklaşık 15 dakika çatışma yaşandı. Çatışmanın ardından PKK'lılar karanlıktan faydalanarak kaçtı.

Ayrıca 2 gün önce Silvan Barajı'na giden yolda emniyet güçleri tarafından 4 büyük tüpün içine hazırlanmış 145 kilogram ağırlığında bomba bulunarak imha edilmişti.