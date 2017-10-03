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Diyarbakır'da silahlı saldırıya uğrayan uzman onbaşı şehit oldu (4)

ŞEHİT UZMAN ONBAŞI, TÖRENLE UĞURLANDI Diyarbakır'ın Silvan İlçesi'nde bir teröristin silahlı saldırısında şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Kızılca için uğurlama töreni düzenlendi

03 Ekim 2017 21:35

ŞEHİT UZMAN ONBAŞI, TÖRENLE UĞURLANDI
Diyarbakır\'ın Silvan İlçesi\'nde bir teröristin silahlı saldırısında şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Kızılca için uğurlama töreni düzenlendi. 7\'nci Kolordu Komutanlığı\'nda düzenlenen törene, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Cumali Atilla, Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, askerler katıldı. Şehit Kızılca\'nın ambulanstan alınan cenazesinin katafalka konulmasıyla başlayan törende şehidin özgeçmişi okundu. Şehit Mehmet Kızılca\'nın 1 Ağustos 2017 tarihinde göreve başladığı ve ilk görev yerinin de Silvan İlçesi olduğu belirtildi.
Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Kızılca\'nın cenazesi, okunan duaların ardından toprağa verilmek üzere memleketi Karaman\'ın Ermenek İlçesi\'ne gönderildi.
Canan ALTANTAŞ- Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)

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