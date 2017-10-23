Diyarbakır'da silahlı saldırıya uğrayan uzman çavuş ağır yaralandı (2)

Canan ALTINTAŞ-Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'IN merkez Yenişehir İlçesi\'nde evinden çıkan bir uzman çavuş uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanarak Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Merkez Yenişehir İlçesi Yaradanakul Caddesi\'ndeki Filiz Apartmanı\'ndaki evinden çıkan ve evinin önündeki aracının bagajına malzeme koyan Diyarbakır nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş B.D., saat 00.09 sıralarında kimliği belirsiz bir kişinin arkasından düzenlediği silahlı saldırıya uğradı. Sırt ve başından aldığı kurşunlarla ağır yaralanan Uzman Çavuş B.D., ambulans ile Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırıdan sonra ara sokaklara kaçan saldırganın yakalanması için polis operasyon başlattı.

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