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Diyarbakır'da silahlı saldırı: 1 ölü

42 yaşındaki Ahmet S., Bağlar İlçesi'nde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti

10 Ağustos 2015 02:26

Diyarbakır'ın merkez Bağlar İlçesi'nde 42 yaşındaki Ahmet S., evinin yakınlarında uğradığı silahlı saldırıda öldü .

DHA'dan Ahmet Ün'ün haberine göre olay, akşam saatlerinde Bağlar İlçesi Fatih Mahallesi Göçmenler Caddesi 88'inci sokak üzerinde meydana geldi. Ahmet S., evine giderken henüz kimliğe belirsiz kişi ya da kişilerin açtığı ateş sonucu ağır yaralandı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Ahmet. S., hayatını kaybetti. Silahlı saldırının ardından olay yerine giden çelik yelekli polis ekipleri geniş çaplı incelemede bulundu. Cinayetle ilgili soruşturm sürdürülüyor.

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