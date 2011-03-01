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DİYARBAKIR'DA SİLAH KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU DİYARBAKIR (A.A)

01 Mart 2011 22:22

-DİYARBAKIR'DA SİLAH KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU DİYARBAKIR (A.A) - 01.03.2011 - Diyarbakır'da, Irak'tan getirdikleri 9 kalaşnikof silahla yakalanan 2 kişi tutuklandı. Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan operasyonda, silah kaçakçılığı ve ticareti yaptıkları ve Irak'ın kuzeyinden temin ettikleri uzun namlulu silahları Diyarbakır'a getirdikleri belirlenen 2 kişi yakalandı. Operasyonda, bir aracın bagaj bölümündeki çay poşetlerinin içine gizlenmiş olarak 9 kalaşnikof silah ve bu silahlara monte edilmiş 9 dürbün, 9 fener ile dürbün ve fenerlerin silaha montajında kullanılan 9 adet alyan anahtarı ele geçirildi. Kullandıkları araca da el konulan 2 kişinin, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandığı bildirildi.

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