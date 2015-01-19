Diyarbakır'da seyir halindeki treni durdurup PKK bayrağı astılar

Diyarbakır'da düzenlenen yürüyüşte Cizre'de son dönemde yaşanan olaylarda 6 kişinin ölmesi protesto edildi. Gösteride bir kişi, seyir halindeki trene çıkarak PKK bayrağı astı.

DHA’da yer alan habere göre, Bağlar ilçesindeki Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) il binası önünde toplanan grup Yenişehir ilçesindeki Demokratik Toplum Kongresi (DTK) il binasına kadar Türkçe ve Kürtçe sloganlar eşliğinde yürüdü. Yürüyüş esnasında yüzünü kapatanların yüzlerini açmaları yönünde parti otobüsünden sık sık uyarı yapıldı. Gruptaki bazı kişiler, Abdullah Öcalan lehine sloganlar attı. Bazı protestocular, Fransa'da öldürülen 3 PKK'lı kadından biri olan Sakine Cansız'ın maskelerini taktı Gruptan bazı kişilerin polis araçlarını taş atması üzerine parti görevlileri grup ile polis araçları arasında zincir oluşturdu.

DBP Diyarbakır İl Eş Başkanı Hafize İpek, "Cizre'de bir oyun oynanmak isteniyor. Çocuklar ilçede herkesin gözü önünde kurşunlarla katlediliyor. İlçede son olaylarda 5 çocuk hayatını kaybetti" dedi.

İpek, vicdan sahibi hiçbir insanın bu durumu kabul edemeyeceğini ifade ederek, şöyle dedi:



"Özellikle DTK heyetinin halkla buluştuğu ve çözüm sürecine yönelik Öcalan'ın uyarıları ve mesajının iletildiği bir zamanda 12 yaşındaki Nihat Kazanhan'ın katledilmesi dikkat çekicidir. Süreci sabote etmek isteyenlerin devrede olduğunu göstermektedir"



DBP İl Başkanı Ali Şimşek de Kürtçe bir konuşma yaptı.

Trene PKK bayrağı



Öte yandan, DTK binası yanında bulanan raylar üzerinden konuşmacıları dinleyen grup, o sırada geçen tren raylardan uzaklaştırıldı. Bu sırada kalabalık önünden geçen treni zafer işaretiyle selamlayan kalabalık arasında bulunan bir kişi trenin üzerine çıkarak PKK flaması astı. Zafer işareti yaparak trenden inen eylemcinin bu hareketini kalabalık alkışlarken, tren üstündeki PKK flamasıyla devam etti. Van Milletvekili Aysel Tuğluk, DBP İl Eş Başkanları Ali Şimşek, Hafize İpek de katıldı.