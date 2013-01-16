Diyarbakır'da servis aracına saldırı

Diyarbakır'da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne ait servis aracına el yapımı patlayıcı atıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre, Yenişehir ilçesi Fiskaya mevkisinde yol kesen bir grup, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne ait 21 KC 131 plakalı servis aracını durdurduktan sonra henüz ismi öğrenilemeyen sürücüyü araçtan indirdikten sonra aracın içerisine el yapımı patlayıcı attı.

Patlamada can kaybı olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Yolu trafiğe kapatarak çevre güvenliği alan polis, saldırganların yakalanması için operasyon başlattı.

Mardin'de saldırı

Öte yandan Mardin'de devriye görev yürüten polis aracına düzenlenen silahlı saldırıda 1 polis memuru yaralandı. Kaçan saldırganları yakalamak için kentte geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Mardin kent merkezindeki saldırı bugün saat 19.15 sıralarında meydana geldi. Kimliği belirsiz kişiler, devriye görevi yapan resmi plakalı polis aracına uzun namlulu silahlarla ateş açtı.

Kurşunların isabet ettiği ve henüz kimliği açıklanmayan 1 polis memuru yaralanırken, saldırganlar kaçtı. Yaralı polis Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kentte saldırganları yakalamak için geniş çaplı operasyon başlatıldı.