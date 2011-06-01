-DİYARBAKIR'DA SALDIRI HAZIRLIĞINA OPERASYON DİYARBAKIR (A.A) - 01.06.2011 - Diyarbakır'da terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, 37 adet molotofkokteyli ve 52 adet molotofkokteyli yapımında kullanılan şişe ele geçirildi. Valilikten yapılan açıklamada, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Diyarbakır'ı ziyaretini bahane ederek, terör örgütüne müzahir kitle tarafından organize edilmesi planlanan korsan gösteriler sırasında güvenlik kuvvetlerine, araçlarına, kamu kurum ve kuruluşlarına, Başbakanın geçiş güzergahında görev alan güvenlik kuvvetlerine, siyasi parti seçim irtibat büroları ile il ve ilçe binalarına yönelik molotofkokteylli, havai fişekli, el yapımı bombalı saldırı eylemleri gerçekleştirilebileceği yönünde alınan istihbari bilgilere istinaden Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince operasyon düzenlendiği bildirildi. Operasyonda, 37 adet atılmaya hazır vaziyette molotofkokteyli, 52 adet molotofkokteyli yapımında kullanılmak üzere hazırlanmış ve içerisinde benzin artığı bulunan boş şişenin ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, ''Bol miktarda molotofkokteyli yapımında kullanılan malzeme elde edilmiştir. Terör örgütüne yönelik operasyonel çalışmalar aralıksız ve kararlı bir biçimde, vatandaşlarımız ve tüm devlet kurum ve kuruluşları ile işbirliği içerisinde sürdürülmektedir'' denildi.