Diyarbakır'da saldırı; hayatını kaybeden polis sayısı 2'ye yükseldi

Diyarbakır merkez Kayapınar ilçe merkezinde bugün saat 13.30 sıralarında yoldan geçen trafik polis otosuna silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı anında bir polis memuru şehit oldu, yaralı olarak hastaneye kaldırılan bir polis memuru da hastanede yaşamını yitirdi.

Saldırganın eşgali tespit edildi





Saldırının ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, çevrede sıkı güvenlik önlemi aldı. Trafik polisini şehit eden saldırganın bulunması için Diclekent Bulvarı’nda kapsamlı operasyon başlatıldı.



Polise otomatik silahla ateş açan saldırgan ve kaçtığı aracın ele geçirilmesi amacıyla başlatılan çalışma devam ederken, çevredeki işyerlerine ait güvenlik kameralarının görüntüleri de incelemeye alındı.