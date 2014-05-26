Diyarbakır'da 'sahte rapor' operasyonu

Diyarbakır’da hasta tutuklu ve hükümlüler için sahte rapor düzenlediği iddia edilen, aralarında profesörlerin de bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı.

Yapılan şikayet üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, özellikle hasta tutuklu ve hükümlülere sahte rapor düzenleyerek onların uzun süre hastanade kalmalarını sağlayan sağlık görevlilerine yönelik soruşturma başlattı.

Ferit Aslan’ın DHA’da yer alan haberine göre, soruşturma kapsamında bugün aralarında profesörler, doktorlar ve hasta bakıcıların da bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı. Operasyon devam ederken, gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.