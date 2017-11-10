Diyarbakır'da sahte polis yakalandı

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'da, yol uygulaması yapan polisler, kendini, \"Devrem kolay gelsin, ben de polisim\" diyerek tanıtan kişinin verdiği polis kimliğinin sahte olduğunu fark etti. Gözaltına alınan kişinin evinde yapılan aramada da polis üniforması bulundu. Şüpheli T.A., çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Diyarbakır-Şanlıurfa yolu üzerinde önceki gün uygulama yaptı. Arama kontrol noktasından geçen otomobili durduran polis, araçta bulunanlardan kimlik istedi. Araçta bulunan T.A., \"Devrem kolay gelsin, ben de polisim\" diyerek cebinden polis kimliği çıkararak polislere gösterdi. Verilen polis kimliğini kontrol eden polis memurlarının \"Hangi şubede çalışıyorsunuz\" sorusu üzerine T.A., \"Asayiş Şube müdürlüğünde, tayinim Diyarbakır\'a yeni çıktı. 5-6 yıllık memurum\" diyerek cevap verdi. Araçta bulunan ve polis olduğunu söyleyen T.A.\'nın ağabeyi de bu sırada polislere, \"Evet, tayini yeni buraya çıktı\" dedi.

Araçta bulunanların ve polis kimliği gösteren kişinin hal ve hareketlerinden şüphelenen polisler, aracın geçişine izin vermeyerek beklemelerini söyledi. Bu sırada polisler kimlikteki ismi Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne bildirerek, kimlikte adı geçen polis memurunun görev yapıp yapmadığını sordu. Adı geçen kişinin polis olmadığı ve kimliğin sahte olduğunu belirleyen polis, araçta bulunan T.A. ile yanındakileri gözaltına aldı. Evinde yapılan aramada, polis üniforması bulunurken, T.A. sorgulanmak üzere Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. T.A. verdiği ifadede, çocukluğundan bu yana polis olmak istediğini, ancak olamadığını belirterek, sahte polis kimliğini para karşılığı yaptırdığını, üniformayı da yine para karşılığı aldığını söyledi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan T.A., çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.



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