Diyarbakır'da sağlık çalışanı saçından sürüklenip, duvara vurulmuş!

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, ziyaret saati dışında servise girmelerine izin verilmeyen hasta yakınları, tartıştıkları 4 çalışanı darp etti. Saçından sürükleyerek duvara vurulan astım hastası hemşire Rabia Önal tedavi altına alındı.



Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastaneleri Hematoloji Bölümü Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi gören yakınları 82 yaşındaki Kazım U.'yu dün akşam ziyarete gelen Berfin A., Sibel S., Kemal A. ve Osman U. ile serviste görevli hemşireler Rabia Yeşim Önal ve Gülay Ateş ile görevliler Emrullah Sevim ve Veysi İlhan arasında ziyaret saatiyle ilgili tartışma başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine hasta yakınları, sağlık çalışanlarına şiddet uyguladı.

Olayda saçından çekilip yerde sürüklendiği bildirilen astım hastası 26 yaşındaki hemşire Rabia Önal, beyin cerrahi servisinde tedavi altına alındı.

Diğer 3 çalışan ise Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde darp raporu aldı.

Astım rahatsızlığının da etkisiyle aradan geçen yaklaşık 12 saate rağmen hala yaşadığı olayın şokunu üzerinden atamayan hemşire Önal'ın tedavisi sürüyor.



'İnsalık dışı davranışı kınıyoruz'



Hastane Başhekimi Prof. Dr. Sait Alan, hasta yakınlarının ziyaret zamanına uymadıkları için kendilerini uyaran sağlık çalışanlarını darp ettiğini belirterek şöyle konuştu:

"İnsanlık dışı davranışı kınıyoruz. Moralimizi bozmasına rağmen bu saldırı çalışma şevkimizi kırmayacaktır. Zor ve kutsal bir mesleği icra ediyoruz. Bu şekilde olduğu takdirde iyi sağlık hizmete veremeyiz. İnsanlıkla bağdaşmayacak bu hareketi tasvip etmiyoruz. Bu kutsal mesleği icra ederken, şiddete maruz kalmak, onur kırıcı ve moral bozucudur. Gerekli şikayetlerde bulunduk. Bundan sonra emniyetimizin ve savcılarımızın daha duyarlı olmasını istiyoruz."



'Saçından sürükleyip, duvara vurmuşlar'



Hemşire Önal'ın kardeşi Gülen Önal ise kardeşinin yoğun bakıma girmek isteyen hasta yakınlarına izin vermediği 4 kişinin saldırısına uğradığını ifade ederek şunları söyledi:

"Arkadaşlarının anlatımlarına göre saldırganlar ablamı saçından sürükleyip, duvara vuruyorlar. Krize girene kadar vurmuşlar. Sürükleye sürükleye vurdukları sırada araya giren diğer çalışanlara da vurmuşlar."



'Biri asker, diğeri polis'



"Bunları yapanlardan birisi polis, diğeri de uzman çavuş olarak görev yapıyormuş. Saldırganların serbest bırakıldığını öğrendik. Bu bizi daha da üzdü."