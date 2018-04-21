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Diyarbakır'da sağanak

Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR,(DHA) - DİYARBAKIR'da bugün akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi

21 Nisan 2018 21:12

Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR,(DHA) - DİYARBAKIR\'da bugün akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, uzun süre binaların saçaklarında beklemek zorunda kalırken, yürümeyi tercih edenler ise yağmurun etkisiyle ıslandı.
Kış mevsiminde kar yağışı olmayan ve az miktarda yağmur yağan Diyarbakır\'da bugün akşam saatlerinde şiddetli yağış meydana geldi. Güne sıcak bir hava ile başlayan şehir merkezinde saat 16.00 sıralarında hava kapandı ve ani bir yağış başladı. Kısa sürede şiddetini artıran yağmur, şehirde hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış nedeniyle kentte yer yer trafik sıkışıklıkları yaşanırken, bazı caddelerde su taşkınları olduğu görüldü. Havanın sıcak olduğu bir güne başlayan Diyarbakırlılar ise aniden bastıran yağmura hazırlıksız yakalandı. Yağmura dışarıda yakalanan vatandaşlar uzun süre binaların saçaklarında beklemek zorunda kalırken, bazı vatandaşlar da şiddetli yağmur altında yürümeyi tercih etti. Yaklaşık bir saat boyunca gök gürültülü ve sağanak şekilde yağan yağmur, bir süre sonra etkisini yitirmeye başladı. 
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