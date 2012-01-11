Diyarbakır'da restorasyon sırasında insan kemikleri bulundu

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Diyarbakır'ın merkez Sur İlçesi Saraykapı Semti'nde bulunan ve 1990'lı yılarda JİTEM merkezi, Jandarma Merkez Komutanlığı, Diyarbakır Kapalı Cezaevi ve Diyarbakır Adliye binasının bulunduğu alanda 6 insan kafatası ve kemikler bulundu.Boşaldıktan sonra tarihi yapılar olduğu için restorasyon çalışmaları süren binaların bahçesinde restorasyon yapan arkeologlar, toprağa gömülü 6 kafatası ile kemik parçaları buldu.Olay, Diyarbakır Arkeoloji Müzesi ve polise bildirildi. Polis bölgeye güvenlik şeridi çekti. Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı da ilk incelemenin ardından belirtilen kemiklerin DNA testi yapılması için İstanbul Adli Tıp merkezine gönderilmesini istedi.