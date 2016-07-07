Diyarbakır'da restorana silahlı saldırı; 1 ölü, 3 yaralı!

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde bir restorana uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda bir kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Şehitlik semtinde bulunan bir restoranda hesaba itiraz eden müşteriler ile çalışanlar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Daha sonra kavgaya karışan müşteriler, restorandan ayrıldı. Bir süre sonra restorana uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.

Saldırıda, restoranın işletmecilerinden Ali Akkurak (35) hayatını kaybetti. Yaralanan S.G, A.K. ve N.H. Selahattin Eyyübi Devlet ve Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.