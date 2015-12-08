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Diyarbakır'da 'Sur' eylemine polis müdahalesi; bir kişi yaralandı!

7 gündür sokağa çıkma yasağının sürdüğü Sur'a yürümek isteyen gruba polis müdahale etti

08 Aralık 2015 16:52

Diyarbakır’ın Ofis Semtinde Sur’daki sokağa çıkma yasağını protesto eden bir gruba polis sert müdahale etti. Müdahale sırasında 23 yaşındaki H.Ş.'nin başından vurulduğu iddia edildi.

Sur'da 7 gündür devam eden sokağa çıkma yasağını protesto etmek isteyen grup, Ofis semtindeki Gevran Caddesi üzerinde bir araya geldi. Buradan Sur'a yürümek isteyen gruba polis sert müdahalede bulundu. Müdahale sırasında Demokratik Toplum Kongresi binasının önünde bir gencin başından yaralandığı iddia edildi. 

Polisin gazlı müdahalesi yer yer devam ederken, Ofis'te zaman zaman patlama sesleri duyuldu.

Hürriyet'te yer alan habere göre ise; 4 okulda yangın çıktı. İlçede dün akşam Cumhuriyet İlkokulu yanarken bugün ise Süleyman Nazif, Mardinkapı İlkokulu ile Yavuz Selim Ortaokulu yandı.

Yangınlara müdahale etmek isteyen itfaiye ekipleri çatışmanın ortasında kalırken, geri çekilmek zorunda kaldı. Mardinkapı İlkokulu'nda çıkan yangına müdahale etmek isteyen itfaiye ekipleri de yola tuzaklayanan patlayıcılar olduğu bilgisi üzerinde son anda bölgeden ayrıldı. Polis yetkilileri, okullardaki yangınları PKK'lıların çıkardığını belirterek, 3 okulun kullanılamaz hale geldiğini söyledi. Mardinkapı İlkokulu'ndaki yangın ise devam ediyor.

 

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