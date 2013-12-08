Diyarbakır'daki protesto da dördü polis 10 kişi yaralandı

Hakkari Yüksekova’da polisin ateş açması sonucu yaşamını yitiren Reşit İşbilir ve Veysel İşbilir için Diyarbakır’da düzenlenen yürüyüşe polis müdahale etti. BDP il binası önünde toplanan kitlenin yürüyüşü için, BDP yöneticileri ile polis arasında görüşmelerin sürdüğü sırada, polislerin olduğu bölgeye bir ses bombasının atıldı ve bomba nedeni ile 4'ü polis, 1'i gazeteci, 10'u aşkın kişi yaralandı.

Bugün sabah saatlerinden itibaren BDP il binası önünde toplanan kalabalık partili grubu, saat 13.30 sıralarında yürüyüşe geçmek istedi.

Polis, grup içerisinde yasa dışı pankart ve yüzü kapalı kişilerin bulunduğu gerekçesiyle yürüyüşe izin vermedi. Yüzü maskeli kişilerin gruptan ayrılmasının ardından izin verilen yürüyüş sırasında yasa dışı pankartların yeniden açılması üzerine güvenlik güçleri, Turgut Özal Bulvarında grubu yeniden durdurdu. Yürüyüşe izin verilmeyeceğini bildiren polis, grubun basın açıklamasının ardından dağılmasını istedi.

BDP'li yöneticiler ile polis arasında görüşme devam ederken, protestocu gruptan polislerin bulunduğu alana ses bombası atıldı. Patlama sonucu 4 polisin yaralandığı anonsu yapıldı.

Gülten Kışanak'ın yaptığı basın açıklamasının ardından dağılmayan gruptan bazı kişilerin taşla saldırması üzerine polis, gruba basınçlı su ve biber gazıyla müdahalede bulundu. Ara sokaklara kaçan grup ile polis arasında kovacalama yaşandı. Çok sayıda gösterici gözaltına alındı.

Yüksekova'da olaylar sürüyor

Yüksekova'da bugün de olaylar sürdü. Cengiz Topel Caddesi üzerinde yoğunlaşan olaylarda bir kamu bankasına ait şube ateşe verildi.

Esnafın kepenk kapatma eylemi yaptığı Şırnak’ta ise, BDP il binası önünde toplanan yaklaşık 200 kişi, Yüksekova’da cuma günü meydana gelen olaylarda 2 kişinin öldürülmesini protesto için Cumhuriyet Meydanı’na kadar yürüdü.

Benzer şekilde İstanbul'da da gösteriler yapılıyor. Galatasaray Lisesi önünde toplanan kitleye yönelik, polis "dağılın" anonsları yapıyor.