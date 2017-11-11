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Diyarbakır'da pompalı tüfekli saldırı: Muhtar yaralandı, arkadaşı öldü

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın merkez Sur İlçesi Nebi Cami Mahallesi Muhtarı İhsan Yeşil'in bakkalına pompalı tüfekle saldırı düzenlendi

11 Kasım 2017 15:27

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'ın merkez Sur İlçesi Nebi Cami Mahallesi Muhtarı İhsan Yeşil\'in bakkalına pompalı tüfekle saldırı düzenlendi. Saldırıda Muhtar Yeşil ağır yaralanırken, yanındaki esnaf arkadaşı, 45 yaşındaki Metin Arda öldü.
Merkez Sur İlçesi Nebi Cami Mahallesi Muhtarı İhsan Yeşil\'in Karaozan Sokak\'taki bakkalınına önüne saat 08.00 sıralarında gelen kimliği belirsiz kişi veya kişiler, pompalı tüfekle saldırıda bulundu. Saldırıda bakkalda sohbet eden Muhtar Yeşil ile yan dükkanın sahibi elektrikçi Metin Arda ağır yaralandı. Yaralı Yeşil ve Arda ambulanslarla Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Metin Arda, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Muhtar İhsan Yeşil\'in ise ameliyata alındığı ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu açıklandı. Polis, saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanması için geniş çaplı araştırma başlattı.

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