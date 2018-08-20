Diyarbakır'da polisten hırsızlık ve dolandırıcılık uyarısı

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR İl Emneyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde hayvan pazarındaki satıcıları ve vatandaşları, hırsızlık, yankesicilik ve dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik ile Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Canlı Hayvan Borsası\'na giderek, besicileri ve vatandaşları hırsızlık, yankesicilik, dolandırıcılık ve parada sahtecilik olaylarına karşı uyardı. Polis, sahte ve gerçek paranın nasıl ayırt edileceği konusunda bilgi verdi. \'Kurbanlık alışverişlerinde dolandırıcılara ve hırsızlara karşı dikkatli olun\' uyarılarının bulunduğu broşürleri dağıtan ekipler, olası bir durumda polisle iletişime geçilmesini istedi.



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