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Diyarbakırda polise silahlı saldırı DİYARBAKIR (A.A)

22 Eylül 2011 14:52

-Diyarbakırda polise silahlı saldırı DİYARBAKIR (A.A) - 22.09.2011 - Diyarbakır'da polise düzenlenen silahlı saldırıda 1 polis şehit oldu, 1'i polis 3 kişi de yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Sur ilçesi Mardinkapı semtinde devriye görevi yapan polis ekibine henüz kimliği belirsiz kişi veya kişilerce uzun namlulu silahla ateş açıldı. Saldırıda 2 polis memuru ile 2 vatandaş yaralandı.  Yaralı polis memurlarından biri hastaneye götürülürken yolda şehit oldu. Diğer yaralı polis memuru ile 2 vatandaş ise Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olay yerinde incelemede bulunan Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak, devriye görevi yapan ve ''Yunus'' olarak tabir edilen polis ekibine uzun namlulu silahla saldırı düzenlendiğini belirterek, ''Saldırı da 1 polisimiz şehit oldu. 1'i polis 3 kişi de yaralandı. Eşkali belirlenen saldırganların yakalanması için operasyon başlatıldı'' dedi.

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