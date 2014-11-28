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Diyarbakır'da polise silahlı saldırı

Diyarbakır'da YDG-H üyesi olduğu iddia edilen bir grup ile polis arasında çıkan çatışmada 1 kişi ağır yaralandı

‏@yavuzsbozkurt

28 Kasım 2014 23:59

Diyarbakır'da PKK'nın gençlik ve asayiş birimi YDG-H üyesi olduğu iddia edilen bir grup, polisle silahlı çatışmaya girdi. Çatışma sırasında bir kişi vurularak ağır yaralandı. Polis cadde ve sokakları zırhlı araçlarla tutarak bölgede yoğun önlemler aldı.

Alınan bilgiye göre, olay Sur ilçesi Melik Ahmet Camii karşısı ile İskender Paşa Mahallesi olmak üzere iki farklı bölgede meydana geldi. Melik Ahmet Caddesi'nde eylem yapmak isteyen ve PKK'nın gençlik ve asayiş birimi olduğu belirtilen bir gruba polis müdahale etti. Büyük Postane semti olarak bilinen İskender Paşa Mahallesi'nin ara sokaklarına doğru kaçan yüzleri kapalı kişiler daha sonra burada bulunan cadde ve sokaklara çıktı. Cadde üzerinde bulunan polis ekiplerine ateş açılması üzerine polis de karşılık verdi. Yaşanan çatışmada bir kişi yaralandı. 17 yaşında olduğu belirtilen yaralı, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralanan kişinin kim olduğu yönünde bilgi alınamazken durumunun ağır olduğu belirtildi. 

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